Heti szerelmi horoszkóp 2026. október 26 - november 1.: felszínre törnek a múlt emlékei

A heti szerelmi horoszkóp szerint az őszi szünet és a halottak napja sokaknál felidézheti a múlt emlékeit. Egyes csillagjegyeknek a vitákat kell elkerülniük, másoknak arra érdemes figyelniük, hogy ne a régi kapcsolataikkal foglalkozzanak. Nézd meg, mit jósol a hétre a szerelmi horoszkóp!

szerelmi horoszkóp

Forrás: 123rf.com

Heti szerelmi horoszkóp 2026. október 26 - november 1.

KOS:

Az őszi szünetben féltékenység ütheti fel a fejét. Vénusz, a szerelem bolygója régi szerelmek emlékét hozza vissza. Ha túl sokat, és feltűnően nosztalgiázol, akkor a párod fülébe suttog a „zöld szemű szörny”, a féltékenység. Nem érdemes mesélned a múltbeli kapcsolataidról. Inkább a jelenben szeresd, és kényeztesd a párodat!

BIKA:

A hétfő reggeli telihold feszültsége nem tesz jót a szerelmi életednek. Egyrészről te paranoiássá válhatsz, és úgy érezheted, hogy senki sem kedvel eléggé. Másrészt irigy lehetsz a másik magabiztosságára. Egyik sem kedvez a külső és belső harmóniának. Levegős jegyekben járó bolygók szerint jót tenne, ha erről beszélgetnél a pároddal.

IKREK:

A szerda és a csütörtök kivételével minden napra esik olyan kellemetlen fényszög, ami kellemetlen szóváltás veszélyét jelzi. Okos vagy. Pont ezért egész héten úgy kell kezelned mindenkit, mintha hímes tojásokon lépdelnél! Ügyes is vagy. Szóval ki tudod vágni magadat, és képes vagy fordítani a beszélgetés menetén.

RÁK:

Az őszi szünet és a halottak napja mindig a búcsúról és az elmúlásról szól. Neked ilyenkor elcsendesedésre van szükséged. Nem sok kedved van zajos tömegbe menni. Ha elígérkeztél, de az esemény közeledtével kiver a víz a gondolattól, hogy jó pofát kell vágnod, akkor mondd le! Itt az ideje, hogy ne csak mások igényeit tiszteld, hanem a sajátodét is. Akkor is, ha ez nagyon új…

OROSZLÁN:

Hétfőn, pénteken és vasárnap ronda fényszögek vitára hajlamosítanak. Nehezen türtőzteted magadat. Majd felrobbansz attól, hogy a másik nem látja azt, ami szerinted nyilvánvaló. Visszatér az a kihívás, miszerint teret kell adnod a másik okfejtésének. Tiszteld annyira a másikat, hogy végig hallgatod.

SZŰZ:

Vállald fel azt, hogy egész héten – bár hullámzóan, de – gyanakodva nézed az embertársaidat. Sokan elfogadják, sőt kérkednek a hűtlenséggel. Azonban ez neked nem fér bele az értékrendedbe. Ha van párod, akkor kizárólag hozzá kötődsz, és elvárod, hogy ez kölcsönös legyen. Ha nincs párod, akkor alaposan utána jársz, hogy az az ember, akivel ismerkedni kezdesz, független legyen.

MÉRLEG:

Felemás, avagy kiszámíthatatlan hatással van rád, hogy bolygód, a Vénusz ismét a Mérlegben jár. Ez egyrészt kedvező, mert kiegyensúlyozottságot, harmóniát és szerencsét hoz neked. Másrészt viszont a hátráló Vénusz a múlton való rágódást és/vagy a régi szép idők visszasírását jelzi. Ha van párod, akkor megértően fogadja a nosztalgiázást. Persze csak akkor, ha nem az exeidről áradozol.

SKORPIÓ:

Hétfőn a telihold mellett egy Nap – Plútó diszharmonikus fényszög, kedden egy Hold – Merkúr szembenállás, pénteken egy Merkúr – Mars diszharmonikus fényszög pattanásig feszíti a húrt nálad. Ha van párod, akkor ő igyekszik passzív maradni, mert ismer. Tudja, hogy ilyenkor nem érdemes nyugtatni téged, mert az csak olaj lenne a tűzre. Ha nincs párod, várj egy pár napot a randizással!

NYILAS:

Az őszi szünet miatt biztos, hogy rengetegen elutaznak és/vagy felkerekednek. Szóval ne csodálkozz, és ne bosszankodj, ha közlekedési káosz alakul ki helyenként! Ne feledd, hogy nem tesz népszerűvé, ha folyton morgolódsz. Akkor sem, ha van párod, akkor sem, ha még csak ismerkedtek...

BAK:

Az uralkodó bolygód, a Szaturnusz retrográd. Ez a halottak napja közeledtével régi emlékek felidézést hozza. Nincs baj a múlttal, ha nem esel túlzásba. Ha van párod, akkor ő szívesen nosztalgiázik veled. Akkor is, ha ismerte azt a rokonodat, akiről mesélsz, akkor is, ha nem. Ha nincs párod, akkor vigyázz, hogy kivel osztod meg az emlékeidet! Nem biztos, hogy kíváncsi a múltadra. Lehet, hogy őt jobban érdekli a jelened!

VÍZÖNTŐ:

Sajnálatos módon a hétfői, a keddi, a pénteki és a vasárnapi diszharmonikus fényszögek puskaporos hangulatot ígérnek. Mindegy, hogy van-e párod, vagy nincs, szinte lehetetlen kivédeni a provokációt. Téged inspirálnak a lehetetlen kihívások. Szóval meg kell próbálnod.

HALAK:

Frontok jönnek-mennek. Rá lehet fogni az idegeskedést, a kapkodást és a feledékenységet. Ha te teszel ilyesmit, megbocsájhatónak tartod. De ha más, akkor kiakadsz, és hazudozással vádolod. Nézz magadba, és legyél fair! Az emberek nehezen vallják be, hogy szét vannak esve.