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asztrológia

Ez a 3 legálságosabb csillagjegy, aki a szemedbe mosolyog, de a hátad mögött kibeszél és hazudik rólad

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Angyal Léna
2026.10.20.
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Vannak, akik mosolyogva úgy tesznek, mintha a legjobb barátaid lennének, miközben a hátad mögött egészen mást mondanak rólad. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen ügyesen rejtheti el a valódi véleményét, és játszhatja meg a kedvességet, miközben a bizalmaddal is visszaélhet.

Az asztrológia három csillagjegyet is társít a diplomatikus viselkedéshez, a titkolózáshoz és a kettős játékhoz. Nézzük melyek azok, és azt is, hogy miként manipulálnak téged.

A 3 legálságosabb csillagjegy, aki a szemedbe mosolyog, de a hátad mögött kibeszél és hazudik rólad
A 3 legálságosabb csillagjegy, aki a szemedbe mosolyog, de a hátad mögött kibeszél és hazudik rólad.
Forrás: 123.rf.com

3 csillagjegy, aki mást mond és mást gondol

A kedves mosoly és a hízelgő szavak mögött nem mindig áll őszinte szándék. Ez a három csillagjegy hajlamos lehet arra, hogy a szemedbe bókoljon, a hátad mögött viszont már egészen más véleményt fogalmazzon meg rólad.

Mérleg

A Mérleg számára különösen fontos, hogy jó benyomást keltsen, és lehetőleg mindenkivel harmonikus kapcsolatot ápoljon. Kedves, figyelmes, és pontosan tudja, milyen szavakkal nyerheti el mások szimpátiáját. A probléma akkor kezdődik, amikor a béke kedvéért inkább azt mondja, amit a másik hallani szeretne, ahelyett, hogy őszintén vállalná a véleményét. A horoszkóp szerint a Mérleg olykor annyira szeretne mindenkinek megfelelni, hogy mást mond az egyik társaságban, és mást a másikban, így rólad is két homlokegyenest ellenkező véleményt fogalmazhat meg. Jobb, ha vigyázol vele. 

Ikrek

Az Ikrek kommunikatív, szellemes és rendkívül gyorsan alkalmazkodik a különböző társaságokhoz. Könnyen megtalálja a közös hangot szinte bárkivel, és gyakran irányítja a beszélgetést, hogy a másik különlegesnek érezze magát. Ugyanakkor a jegyhez kapcsolódó sztereotípiák szerint az Ikrek nem mindig következetes abban, amit mond. Egyik pillanatban lelkesen dicsér valakit, a következőben már másokkal osztja meg a vele kapcsolatos (és nem biztos, hogy pozitív kicsengésű) történeteket. Nem feltétlenül rosszindulatból teszi ezt: előfordulhat, hogy egyszerűen csak szereti a pletykát, és úgy tünteti fel magát, mint aki mindenről tud. Aki azonban feltétel nélkül megbízik benne, könnyen csalódhat, ha rájön, hogy a bizalmasan elmondottak másokhoz is eljutottak.

Skorpió

A Skorpiót az asztrológia gyakran titokzatos, megfigyelő és stratégikusan gondolkodó jegyként írja le. Nem feltétlenül árul el sokat magáról, viszont figyelmesen követi mások viselkedését, és hamar észreveszi a gyenge pontokat. Ha valakivel bizalmatlan lesz, előfordulhat, hogy nem nyíltan vállalja a konfliktust, hanem inkább magában tartja a sérelmeit, miközben kifelé továbbra is udvarias marad. Az aszrológia szerint a Skorpió akár a másik háta mögött is hangot adhat a véleményének, különösen akkor, ha úgy érzi, hogy megbántották vagy elárulták. Titoktartása és visszafogottsága miatt sokszor nehéz megállapítani, mit gondol valójában, így jobb, ha fenntartásokkal kezeled. 

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