Hamarosan itt az őszi szünet: ennyi napot pihenhetnek a diákok

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök lesz. Másnaptól, október 23-tól már nem kell iskolába menni, a szünet pedig november 1-jén, vasárnap ér véget, november 2-án kell beülni ismét a padokba. A hétvégéket is beleszámítva így összesen tíz napot tölthetnek otthon a diákok.

Hamarosan kezdődik az őszi szünet, a gyerekek 10 napot maradhatnak otthon

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Nem az őszi szünet lesz a leghosszabb pihenő

Karácsony előtt december 18-án, pénteken kell utoljára iskolába menni. A tanítás 2027. január 4-én, hétfőn folytatódik, vagyis a téli szünet összesen 16 napos lesz. Ez lesz a 2026/2027-es tanév leghosszabb tanítási szünete.

Húsvétkor 11 napos tavaszi szünet jön

A második félévben a tavaszi szünet lesz az egyetlen hosszabb pihenőt. A húsvéti időszakra eső szünet március 25-én, csütörtökön kezdődik, és április 4-én, vasárnap ér véget. A diákoknak április 5-én, hétfőn kell ismét iskolába menniük. A tavaszi szünet a hétvégékkel együtt 11 napos lesz.

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