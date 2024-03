„Példát szeretnék statuálni séfként erre a szegmensre is, mert nap mint nap észrevesszük a társadalomban azokat a problémákat, amelyek megkövetelik az éttermek mentes ételeinek változatát is. Nem mondom, hogy teljesen mentesen fogok élni, de elmondhatom, hogy nyitott vagyok, és törekszem az egyensúlyra.” - hallhattuk Dávidtól, aki úgy érzi, volt vegán étterem vezetőként is még sokat kell tanulnia az egészséges életmódról.

A profi kategória első három helyezettje. (Molnár Dávid a kép jobb oldalán látható.)

Mit gondoltok, a tapasztalataitok után miben más mentes ételt készíteni a konyhában, mint egy hagyományos magyar menüt?

Fanni elmondása szerint sokkal könnyebb egy mentes ételt elkészíteni, körülbelül fél óra alatt is szuper menüt lehet katyvasztani, ha igazán kreatív az ember. Ő kifejezetten a leveseket kedveli, de nagy kedvencei még a vega pörköltek is, amelyek alapja lehet csicseriborsó, vagy tofu is egy kg hús helyett.