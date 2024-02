Lehet mentesen is teljes életet élni - kihirdették Az Év Mentes Séfje verseny nyerteseit

Máté Alexandra

Idén 6. alkalommal rendezték meg Az Év Mentes Séfje versenyt, ahol amatőr és profi kategóriában is megmérkőzhettek a jelentkezők. A verseny fő célja felhívni a figyelmet arra, hogy allergénmentesen is lehet teljes életet élni, amellyel megóvjuk saját egészségünket és környezetünket is.

Az egészséges életmód iránti igény folyamatosan nő a modern társadalomban, és egyre többen fordulnak olyan étrendekhez, amelyek kizárják az adalékanyagokat és az allergéneket. Ennek kapcsán 2024. február 13-án, szerdán 6. alkalommal rendezték meg az Év Mentes Séfje versenyt a METRO gasztroakadémián. A döntő megmérettetést élő selejtezők előzték meg, ahonnan csak a legjobbak kerülhettek be a tényleges döntőbe. A világszerte egyedülálló versenyen glutén-, cukor-, tejmentes és vegán finomságok készülnek előre megadott alternatív alapanyagok felhasználásával, az ételek elkészítésére a versenyzőknek 120 perc áll rendelkezésre. Idén második alkalommal nem csak profi, de amatőr kategóriában is indulhattak a résztvevők, mindkét címért meg kellett küzdeni. A cél pedig egyértelmű: a verseny szervezői szeretnék felhívni a figyelmet az allergénmentes táplálkozás fontosságára saját egészségünk és környezetünk védelmében. A világszerte egyedülálló versenyen glutén-, cukor-, tejmentes és vegán finomságok készülnek a versenyen előre megadott alternatív alapanyagok felhasználásával

Forrás: Hajdú Ágnes

"Elképesztően boldog vagyok, hogy láthatom nem csak az amatőr, de a profi kategória résztvevőinek a bátorságát, az elhivatottságát, tanulni és tudni vágyását, illetve fejlődését is, zsűriként számomra ez a minden! " - hallhattuk a díjátadón Dr. Árvai Anita vegan étterem tulajdonos szavait, aki először kapott helyet idén a zsűriszékben. Az ínycsiklandó ételeket profi szakemberekből álló zsűri pontozta: Dr. Árvai Anita (A Vgeganeeta home vegan étterem alapítója), Tanács Attila (A Mindenmentes Főzősuli alapítója), Varga István (A Nyers Séf), Ádám Csaba (Az egykori Olimpia étterem tulajdonos-séfje), Blendea Károly (A Violife Professional kulináris tanácsadója), Molnár György (A Dobos C. József Iskola tanára), Stőhr Gréta (Egészséges életmód-szakértő, az első vegán séf- és főzőiskola tulajdonosa), Zsolnay Gergely (Séf, kertészmérnök, táplálkozástudományi szakértő) és Steiner Kristóf (Író, újságíró, színész és vegan séf). A háziasszony szerepét Szinetár Dóra (színésznő) kapta. Az ínycsiklandó ételeket profi szakemberekből álló zsűri pontozta

Forrás: Hajdú Ágnes

"Úgy tűnik, üzenetünk elért a konyhákba, hiszen itt vannak a profik, és az amatőrök szorosan a nyomukban! Egyre magasabb a színvonal, egyre jobban nyílnak a kapuk a mentes étkezés felé, hálás vagyok ezért! " - nyilatkozta Tanács Attila a díjkiosztó ünnepségen, aki már évek óta tagja a zsűrinek. Az amatőr kategória nyertesei:

Amatőr kategória nyertesei

Forrás: Hajdú Ágnes 3.helyezett: Kovács Vivien 2. helyezett: Kuti Szelenge 1. helyezett: Dömös Fanni

A profi kategória nyertesei: Profi kategória nyertesei 3. helyezett: Pál Béla 2. helyezett: Angeli Mátyás