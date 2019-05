Megmutatta kerekedő pocakját Curtis várandós felesége, Kriszti.

Alig két hónapon belül megszületik Curtis és felesége, Kriszti első gyermeke. A leendő anyuka csak úgy sugárzik a boldogságtól és élvezi a várandósság minden percét. Közösségi oldalán most a kerekedő pocakját is megmutatta, nem is akárhogyan: a hasát semmi nem takarja.