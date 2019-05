Kapcsolódó cikkek

A várandóság csodás időszakába, esetenként belopózhat valami kifejezetten negatív, sőt akár veszélyes motívum is. A vizesedés kellemetlensége és a visszerek okozta lábfájdalmak mellett, az egyik ilyen a megemelkedett vércukorszint. Természetesen nem kell egyből megrémülni, de nem is szabad félvállról venni. Segítünk eligazodni a felismerésében és a kezelésében is.