Élete nagy részét a nyilvánosság előtt tölti a brit király család, ám vannak pillanatok, amikor ők is hasonlóan viselkednek mint a hétköznapi emberek. Ezeket a momentumokat örökítik meg a családi fotók. Galériánkban olyan képeket szedtünk össze, melyen láthatjuk, milyen volt gyermekként Meghan hercegné, Vilmos herceg vagy épp Katalin hercegné.

II. Erzsébet nemcsak királynő, hanem édesanya, nagymama és dédnagymama is. Károly herceg nemcsak a trón várományosa, hanem valakinek a fia is. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a brit királyi család tagjai nemcsak közszereplők, de magánéletük is van, melybe csak ritkán engednek bepillantást.

A paloták és hétvégi házak falai között ugyanis ők is próbálnak hétköznapi emberek módjára viselkedni. Ezekbe a pillanatokban nyújthatnak bepillantást például a családi és a gyermekkori fotók. Most következő galériánkban láthatod, milyen gyermeki mosollyal örül például Károly herceg vagy Katalin hercegné, de azt is, hogy milyen a király, amikor nem egy ország terhe nyomja a vállát, hanem csak Vilmos és Harry herceg nagymamája.

Ha kíváncsi vagy a királyi család tagjainak gyerekkori fotóira, a képre kattintva lapozd végig galériánkat!