A 62 éves színésznő bikiniben mutatta meg elképesztő alakját - VIDEÓ

Brigitte Nielsen és Arnold Schwarzenegger között legendás volt a vibrálás, de hivatalosan a két sztár sosem alkotott egy párt. Bár a 2010-es évek elején megjelent önéletrajzi könyvében kendőzetlenül kitálalt hollywoodi kalandjairól, ebben pedig találunk egy igen szaftos részt Arnold Schwarzeneggerről is. A könyv szerint Nielsen és Sylvester Stallone kapcsolata is egy szenvedélyes órával kezdődött, majd egy viharos, másfél éves házasságban teljesedett ki. Bár a modell-színésznő összesen négy exférjet tudhat magáénak, mégis mindenki úgy hivatkozik rá, mint Sylvester Stallone volt feleségére. Ez köszönhető annak is, hogy házasságukról sokat beszéltek Hollywoodban, főként azért, mert több pletyka is szólt hűtlenségről. Az egyik legnagyobb botrány a Beverly Hills-i zsaru 2. forgatásán esett meg, ahol bennfentesek szerint Brigitte Nielsen és Eddie Murphy átlépte a szakmai kapcsolat határait.

A színésznő párkapcsolati pályafutása 2006-ban ért révbe. Brigitte Nielsen házastársa jelenleg Mattia Dessi, akivel egy valóságshow forgatásán ismerkedett meg. Közös lányukat Fridát - a színésznő ötödik gyermekét -, a sztár 54 évesen szülte.

A 62 éves Brigitte Nielsen szinte kicsattan az örömtől, amikor férjével és kislányával van.

Forrás: Instagram / realbrigittenielsen

Brigitte Nielsen 62 évesen is igazi példakép

A sztár-modell-színésznő hitelessége, ereje és pozitív kisugárzása milliók számára jelent inspirációt. 62 évesen is azt üzeni: sosem késő újrakezdeni, szeretni önmagunkat és büszkén viselni minden évünket – főleg egy nőies fürdőruhában!