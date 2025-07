Sokszor egy nyúlfarknyi poszt is elég: botrányok, amiket celebek okoztak az X-en

Lady Gaga nem szokott bocsánatot kérni, Twitter posztjai miatt sem szokott.

Cee Lo Green

2012-ben nemi erőszakkal kapcsolatos vádak után a zenész egy botrányos tweettel védekezett: „Ha valaki ki van ütve, akkor még csak tudatosan sincs veled, így ez beleegyezést jelent...” Majd hozzátette: „Akiket tényleg megerőszakoltak, azok emlékeznek!”

A közösség felháborodása nyomán az énekes később bocsánatot kért, kijelentve, hogy a tweetjei rendkívül felelőtlenek voltak. A nemi erőszak vádját végül ejtették bizonyíték hiányában, de az énekest bűnösnek találták kábítószerrel való visszaélésben, és három év próbaidőt kapott.

Cee Lo Green énekes karrierjét majdnem tönkretette egyetlen tweet.

Kim Kardashian

A reality-sztár több kínos tweetet is elkövetett karrierje során. Az egyik botrányt egy macskás fotója váltotta ki. A képen Kim a macskát a nyakánál fogva tartotta, amiért a PETA is azonnal támadásba lendült. A követők dühösen reagáltak, mire Kim azzal védekezett, hogy a cica gazdája is jelen volt, és rendben találta a dolgot. Az esetet követően Kim maga is macskatartóvá vált, ami arra engedett következtetni, hogy tanult az esetből.

Kim Kardashian nem csak az életben, de a Twitteren is igazi botrányhősnő.

A közösségi média nagy szabadságot ad, de ugyanekkora felelősséget is jelent. A Twitter (vagy most már X) világa pedig nem felejt – a posztolt szavak pedig hosszú árnyékot vethetnek a képernyőn túl is.