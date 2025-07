Könnyedén átkarolhatott volna egy elefántot is - Ő volt a világ legmagasabb embere

Robert Pershing Wadlow mindössze 22 évet élt, temetésén több ezren rótták le tiszteletüket.

Forrás: Getty Images

A koporsója 3,28 méter hosszú, 81 cm széles és 76 cm mély volt. Ezt a hatalmas koporsót 12 ember tudta csak a sírhelyhez vinni. A temetésén mintegy 40 ezren vettek részt, testét pedig szilárd betonkriptában helyezték el, feltehetően a családja aggodalmai miatt, hogy valaki megpróbálja ellopni vagy feltörni a sírhelyét.

A világ legmagasabb nője

Bár Robert Pershing Wadlow magasságát azóta se érte el senki, többen is élnek az átlagot jóval meghaladó méretekkel. A világ legmagasabb nője jelenleg a 27 éves török Rumeysa Gelgi, aki 215,16 centiméteres magasságával hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. Magasságát egy ritka genetikai betegség, a Weaver-szindróma okozza, amely már magzati korban túlzott növekedést idéz elő, és egész fiatalkorában folytatódik. Bár a mindennapokban főként kerekesszéket használ, és járókerettel közlekedik, Rumeysát nem akadályozza pályája vagy személyes kiteljesedése: webfejlesztőként dolgozik, és aktívan kiáll a ritka betegségekkel élők jogaiért. A Guinness Rekordok Könyve nemcsak a világ legmagasabb nőjeként ismeri el őt, hanem a leghosszabb ujjú, kezű és hátú nőként is tartják számon. Rumeysa Gelgi élettörténete jól példázza, hogy a magasság nem csak szám, hanem egy különleges életút része is lehet.