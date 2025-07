Mindenki megdöbbent! Sarah Jessica Parker őszintén vallott a Nicolas Cage-hez fűződő szerelméről

Az 57 éves Andy Cohen a Watch What Happens Live című műsor legutóbbi adásában kérdezett rá közvetlenül a színésznőnél: „Randiztál Nick Cage-dzsel?” A 60 éves Sarah Jessica Parker pedig így válaszolt: „Hát, igen. Randiztam vele. Igen, tényleg.” Cohen, aki régóta jó barátja a Szex és New York sztárjának, viccesen így reagált: „Akkor van miről beszélgetnünk.” A színésznő azonban további részleteket nem volt hajlandó elárulni a kapcsolatukról.

Sarah Jessica Parker együtt volt Nicolas Cage-dzsel

Forrás: Shutterstock

Sarah Jessica Parker és Nicolas Cage: a kapcsolatuk nem volt hosszú

Az egykori sztárpárról először 1991-ben, közös romantikus vígjátékuk forgatásakor kezdtek terjedni a pletykák. Románcuk rövid életűnek bizonyult, Sarah Jessica Parker ugyanis már a következő évben megismerkedett Matthew Broderickkel, akihez 1997 májusában feleségül is ment. A párnak három gyermeke született: a most 22 éves James, valamint a 16 éves ikerlányok, Tabitha és Marion.

A Golden Globe-díjas színésznő a műsorban arról is mesélt, hogy mikor döbbent rá arra, hogy Broderick számára az „igazi”. „Elég hamar rájöttem, hogy szerelmes vagyok belé, még csak rövid ideje voltunk együtt” – mondta Parker.

Nicolas Cage magánélete ennél bonyolultabb. A színész négyszer házasodott újra: Patricia Arquette (1995), Lisa Marie Presley (2002), Alice Kim (2004) és Erika Koike (2019) voltak feleségei. Cage-nek két fia van: a 34 éves Weston, aki volt barátnőjétől, Christina Fultontól született, és a 19 éves Kal-El, aki Alice Kimmel közös gyermeke. Az Oscar-díjas színész jelenleg Riko Shibata férje. Kislányuk, a most 2 éves August 2022 szeptemberében született.