A betörők elleni legalapvetőbb védekezési formák közé tartoznak az ablakrácsok és az öt ponton záródó biztonsági ajtók. Ám ezeken kívül is van pár okos ötlet, amelyekkel biztonságosabbá teheted az otthonodat. Mutatjuk!

Társasházi lakásoknál azt gondolhatod, hogy a ház kapuja már eleve egy bevehetetlen védőfal, de sajnos ez nincs így. A legtöbb esetben kulcs mellett kóddal is nyílnak, amit könnyű kifigyelni – ráadásul mindnél van egy általános kapunyitó kód, amelyet például a postások használnak. Tehát ne hidd, hogy ez megállítja a besurranókat.

Kertes házak esetén talán még fontosabb a személyes biztonságról való gondoskodás, ami első körben a kerítést és a kertet érinti, másodsorban magát a házat.

Ne feledd, egy albérletben is érdemes gondolnod a biztonságra, hiszen egy betörés a te értékeidet is érinti.

Így tedd biztonságosabbá az otthonodat!

Ültess tüskés bokrokat és virágokat

Ezek a növények kiválóan védekeznek a madarakkal szemben, és az alkalmi betörőket is igen nagy sikerrel késztethetik hátraarcra. Futass fel rózsát a kerítésre, így nem tudnak majd benne megkapaszkodni, ültess tüskés bokrokat az ablakok alá, így képtelenek lesznek bemászni rajtuk.

Tarts kutyát

Egy kutyaiskolában kiképzett házőrző – aki csak a táljából fogadja el az ételt, így lehetetlen megmérgezni – a legtöbb besurranót megakadályozza abban, hogy átmásszon a kerítésen, vagy a lakásba belépve körbenézhessen. Fontos, hogy a kapura, ajtóra mindig tedd ki a figyelmeztetést, miszerint harapós kutya van a háznál!

Védekezz redőnyökkel

Az ablakokat könnyű betörni, sok esetben azonban még erre sincs szükség, hiszen van, amelyiket ki tudják nyitni kívülről. Nehezítsd meg a dolgukat, és engedd le az összes redőnyt, ha elmész otthonról. Ezeket átvágni komoly munkával és zajjal jár, amit csak kevés betörő mer megkockáztatni.

Álriasztók és álkamerák

Nem mindenki engedheti meg magának, hogy drága biztonságtechnikai eszközöket szereltessen fel, de a meglétük látszatát bárki keltheti. Ragassz az ajtóra egy „riasztórendszerrel védett" feliratot, vagy vegyél egy álkamerát az ajtó fölé. Nem szabad azonban túlzásba esni, mert az egyértelműen utal arra, hogy ez csupán látszat.

Rácsok helyett ablakfólia

A biztonsági ablakfólia akár egy teljes üvegbetétes ajtóra is kérhető, és igencsak megnehezíti a betörők dolgát. Elsőre fel sem tűnik, így a kilátást semmiben sem befolyásolja, az üvegfelület betörését viszonyt annál inkább.

Rejtsd értékeidet a gyerekszobába

Ha bejutottak a betörők az otthonodba, már csak abban bízhatsz, hogy értékeidre nem bukkannak rá. Erre a legjobb hely a gyerekszoba, ott is a kicsi játékosdobozának alja, vagy a pelenkázószekció. Így, ha elutaznál, gondoskodj arról, hogy az otthon tartott pénz, ékszer és egyéb értéktárgyak jól el legyenek rejtve.