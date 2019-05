Megszokhattuk, hogy Meghan hercegné nem mindenben követi a királyi család hagyományait. Most egy újabb tradícióval szakít: nem azt a babakocsit választotta, amit a család nemzedékek óta használ.

Már II. Erzsébet királynőt is Silver Cross babakocsiba fektették, és ezt a márkát választotta Vilmos herceg és Katalin hercegné is. Nemcsak tradicionális külseje, hanem minden igényt kielégítő jellege miatt is.

A Mirror cikke szerint Meghan hercegné szakít a hagyományokkal, és egy modernebb kinézetű kocsiban tologatja a kis Archie-t a Frogmore House körül. A Bugaboo Fox márkájú babakocsit a hírek szerint ajándékba kapták. Az ára egyébként 1200 font, azaz 440 ezer forint.