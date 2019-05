Milliók fantáziáját megmozgatja, hogyan élhet valójában a színfalak mögött Harry herceg és Meghan hercegné. Erről egy filmsorozat is készül, melyben arra is keresik a választ, milyen lehetett az a pillanat, amikor a hercegné megosztotta várandósságának hírét.

Nemrégiben született meg Meghan hercegné és Harry herceg első gyermeke, Archie. Kapcsolatuk azóta lázban tartja rajongóikat, hogy először látták őket nyilvános helyen együtt. Szerelmükről már filmsorozat is készül.

Sokan szeretnék tudni, hogyan élhet a hercegi pár valójában, ezt mutatja meg a sorozat is. A készítők azt is megmutatják, szerintük hogyan mondhatta el Meghan hercengé, hogy várandós - írja a The Sun. Úgy vélik, a herceg épp egy kiskutyát ajándékozott szerelmének, és már abból tudta, mi a helyzet, ahogyan a hercegné ránézett.

Ezután pedig egy forró csókot váltottak.