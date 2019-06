A napokban született meg Valkó Eszter kisfia, Simon. Az újdonsült édesanya elmesélte, hogy az első napok igen nehezek, keveset alszanak, de minden fáradság megéri.

Ahogy mi is megírtuk: megszületett Valkó Eszter kisfia. Az édesapa már nyilatkozott arról, hogyan élnek immár hármasban, most Eszter is mesélt az anyaság első napjairól.

"Nem nagyon alszunk, de gondolom, ez normális" – nevetett az újdonsült édesanya.

"Amikor megláttam, mindent időt, minden próbálkozást és fájdalmat megért ez a pillanat. Sírtunk, mint a gyerekek" – folytatta Valkó Eszter a Mokkában. Mint mondta: sokáig tartott, amíg megfogant a kicsi, de kitűzte magának, hogy hány éves koráig szeretne próbálkozni. Ma már a kezében tarthatja az 57 centis Simont, aki nagyon boldoggá teszi.

"Látszik rajta már most, hogy a jég hátán is meg fog élni. Minden rendben van, ha az ő akarata teljesül" – mosolygott Valkó Eszter. A kis család júliusig marad Magyarországon, utána visszaköltöznek Hollandiába. Addig még élvezik a közeli család segítségét és támogatását.