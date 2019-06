Janicsák Veca sokáig féltve óvta a magánéletét, de mostanában egyre nyíltabban beszél a családjáról. Nemrég néhány titkot is megtudhattunk a kapcsolatáról.

Janicsák Veca eddig féltve őrizte a magánéletét, szinte soha nem is mutatkozott férjével a nyilvánosság előtt, de már egyre bátrabban beszél a családi életükről, és hamarosan a tévé képernyőjén is láthatjuk a párost. Részt vettek ugyanis az Ázsia Expressz második részében, nemrég pedig a Családvarázsnak is nyilatkoztak házasságukról.

Veca arról is beszélt, miért rejtegette eddig a férjét. „Én azon a véleményen voltam, hogy amíg nem kötsz házasságot, amíg nem jutsz el arra a szintre, addig úgymond nem komoly semmi sem. Addig nem biztos, hogy meg akarom osztani ezt mindenkivel” – mondta, majd azt is elárulta, miért volt fontos számukra a házasság. „Úgy igazán családnak érzi magát az ember. Más, akkor már nincs az, hogy feladom, ha valami éppen nem jó” – árulta el Veca, akit háromszor kellett megkérnie Ábelnek, mire igent mondott. A családjuk bővítéséről is beszéltek, és kiderült, hogy amennyiben az élet úgy hozza, lesz Emmának testvére.