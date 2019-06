Nincs nehéz életük a svájci milliomoscsemetéknek: minden percük a luxusról és a fényűzésről szól.

Magánrepülővel járnak, és a legdrágább boltokban vásárolnak a svájci milliomoscsemeték. Az Instagramon több oldal is foglalkozik a különböző nemzetiségű gazdag gyermekek életével, most a svájciak vannak soron. A Rich kids of Switzerland nevű oldalon összeszedik, milyen elképzelhetetlen luxusban telnek ezeknek a fiataloknak a mindennapjai: a legdrágább éttermekben esznek, a legdrágább ruhákat öltik magukra, és persze a leggyönyörűbb helyen nyaralnak.