Bár furcsának tűnhet azon spekulálni, hogy mi történik majd, ha II. Erzsébet brit királynő meghal, ám a királyi családban már pontos menetrendet alakítottak ki a tragikus esemény utánra. Azt is lehet tudni, hogyan változnak a címek a családon belül.

II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp, Edinburgh hercege hosszú évtizedek óta élnek boldog házasságban. Bár makkegészségesek, már mindketten elmúltak 90 évesek. Furcsának tűnhet, de a királyi családnak pontos menetrendje van arra, hogy mi történik akkor, ha bekövetkezik a tragédia, azaz meghal a brit uralkodó.

Miután Erzsébet királynő elhunyt, 12 napos nemzeti gyászt tartanak majd, megváltoztatják a pénzeket, amelyeket a királynő arcképe díszít, és átírják a nemzeti himnuszt is.

De a családtagok életében is lesznek hosszú távú változások, ugyanis egyesek új címeket kapnak majd. Ha Fülöp herceg elhunyt, fiuk, Eduard herceg kapja meg Edinburgh hercegének címét. Ő jelenleg a kevésbé fontos Wessex grófja címet birtokolja – írja a Mirror.

Károly herceg a walesi herceg cím mellett birtokolja még a Cornwall hercege és a Rothesay hercege címet is. Miután Károly herceg trónra kerül, Vilmos herceg lesz a walesi herceg, és megkapja a másik két címet is.

Kérdés ezek után, hogy mi lesz Kamilla és Katalin hercegnékkel. Kamilla már most is birtokolja a walesi hercegné címet, ám ezt nem használja. Ez a titulus ugyanis teljes mértékben Dianára emlékezteti az alattvalókat. Ám ha Károly trónra lép, Kamilla királyné lesz, Katalin pedig megkapja a walesi hercegné címet a Cornwall hercegnéje és a Rothesay hercegnéje címekkel együtt.

A cikkben azt is írják, hogy bár hercegnőnek csak a királyok és hercegek gyermekeit szabad nevezni, elképzelhető, hogy miután Vilmos lesz az első számú trónörökös, Katalint is hercegnőnek nevezik majd, hiszen így történt Diana esetében is.