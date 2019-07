Archie Harrisont, Harry herceg és Meghan hercegné elsőszülött fiát július 6-án keresztelték meg. A királyi család legifjabb tagjának keresztszüleit sokáig homály fedte, most azonban lelepleződhetett a féltve őrzött titok.

Meghan és Harry több alkalommal tudják kizárni a nyilvánosságot az életükből, mint Vilmos herceg és Katalin hercegné. Hivatalosan azt sem jelentették be még mindig, hogy végül kit választottak a kis Archie keresztszüleinek. Csak találgatásokat olvashattunk a témában, szóba került többek között Serena Williams is. A Harper's Bazaar most azonban kiszúrt egy érdekességet, ami miatt szinte biztosra vehető, hogy Lady Diana két lánytestvérét kérték fel keresztszülőknek.

A keresztelők után mindig készül egy családi fotó a palotában, amelyen rendszerint a legközelebbi hozzátartozók és a keresztszülők szerepelnek. Vilmos és Katalin egyik gyermeke keresztelőjekor készült képen sem láthattuk Diana két testvérét, ezúttal viszont ők álltak ott Harry és Meghan mögött. Ez már vajon elég bizonyíték?