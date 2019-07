Szörnyű dolog történt egy nővel Amerikában: véletlenül rossz embriót ültettek a méhébe a lombikprogram során.

Carolyn és férje, Sean már nagyon régóta szerettek volna kisbabát, de természetes úton nem jött nekik össze, ezért belevágtak a lombikprogramba. A beültetés után nagyon boldogok voltak, kiderült, hogy a nő kisfiút hord a szíve alatt. Egyik nap azonban telefonon közölték velük, hogy súlyos hiba történt, véletlenül rossz embriót ültettek be a méhébe.

Bár ekkor sokan rá akarták beszélni Carolynt, hogy vetesse el a babát, végül úgy döntöttek, hogy megtartják a kicsit és bármilyen fájdalmas is, a szülés után odaadják őt a biológiai szüleinek.

A két család most rendszeresen találkozik egymással és a kisfiúnak is el fogják magyarázni, ha felnő, hogy neki tulajdonképpen két édesanyja van – számolt be róla a Yahoo.