Bővül Mikler Roland kézilabdás családja: felesége ikrekkel várandós.

Mikler Roland a Szeged és a magyar kézilabda-válogatott kapusa hamarosan apa lesz. Augusztusban bővül a családjuk, ráadásul egyből két fővel, ugyanis a sportoló felesége ikreket vár.

„Fejben már teljesen ráhangolódtunk a picik érkezésére. A lakásfelújítást befejeztük, a legfontosabb dolgokat beszereztük. Szóval már nagyon várjuk őket. Elsősorban a cipekedésben, pakolásban segédkeztem, de felügyeltem azt is, hogy minden rendben legyen. Apróbb festést is be szoktam vállalni, ha úgy adódik, de a mostani felújítás nagyobb munka volt, így szakemberekre bíztam a feladatot. Éppen ezért meg is csúsztunk picit a költözéssel” – mondta a Borsnak a kapus.