A második babáról vallott Mádai Vivien

Talán még sosem volt ilyen kiegensúlyozott Mádai Vivien, a Mokka műsorvezetője. Kisfia, Zéti óvodás lett, így több ideje jut magára, és az idei nyara is szokatlanul nyugodt. A szőke szépség a Bestmagazinnak beszélt arról, belefér-e ebbe az idilli időszakba egy kisbaba.

"Elsősorban anya és feleség vagyok, de szükségem van rá, hogy néha kimozduljak a barátaimmal is, utána annál jobb érzés feltöltődve otthon lenni. Az idei nyár szokatlanul nyugodt, hosszú idő óta most először nem forgatok a Mokkán kívül mást. Odafigyeltem, hogy ne legyen rajtam nyomás, ne legyenek betáblázott napok, hanem ki tudjunk kapcsolódni. (...) Szeretnénk majd kistestvért, de nincs még napirenden, jól elvagyunk hárman, és bevallom, nekem is jót tesz a szabadidő, amikor magammal foglalkozhatok. Talán egyszer, ha úgy hozza a Jóisten. Most minden Zénó körül forog, és kialakítottunk egy rendszert, ami jól működik" - mondta a lapnak a műsorvezető.