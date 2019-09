A házaspár sosem tervezett sok gyermeket, életük azonban másként alakult, ők pedig nem is lehetnének boldogabbak. Lucia először egy kisfiúnak adott életet, majd következett egy ikerpár – szintén fiúk -, a harmadik várandósság pedig három lánnyal lepte meg a szülőket.

Az első gyermek határtalan örömöt hozott a fiatalok életébe, amit csak Lucia második terhessége tetézhetett. Ám a családgyarapítást egy gyermekkel elképzelt szülők szinte sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a pocakban két baba növekszik. A hármas ikrek híre pedig olyan szürreálisan hatott az akkor már háromgyerekes párra, hogy az ultrahang közben rájuk törő nevetést alig bírták abbahagyni.

Hat gyermekkel, főként az elején még igen stresszes volt az élet, szerencsére az anyai nagymama sokat tudott segíteni a szülőknek. Lucia számára a hármas ikrek etetése bizonyult a legnagyobb kihívásnak, hiszen csak két mellett volt, de három éhes kisbabája.

A nagycsalád gyakran állítja kihívások elé a szülőket: a séta sem úgy zajlik, mint gondolnánk. Lucia azonban még így is imádta a szabadban tölteni az idejét a kicsikkel, ilyenkor a három fiú biciklin követte édesanyját, aki a hatalmas babakocsiban tolta a hármas ikreket. Bár a figyelmét sokfelé kellett megosztania, ő minden percét élvezte,

Ahogy a gyerekek nőttek, a mindennapok könnyebbekké váltak, de még így is rengetek szervezést és türelmet igényel a szülők részéről. Lucia részmunkaidőben fotósként dolgozik, nem csoda hát, hogy saját családjáról is sok fotót készít.