Cooky párja, Debóra egy megható családi fotót posztolt a közösségi oldalára.

Immár két hete, hogy megszületett Cooky és Debóra második közös gyermeke, Nátán. A csöppség igazán tündéri baba, a pár már mutatott is róla több fotót, most viszont a büszke anyuka egy olyan képet posztolt, amelyen mind a két kisfiú és az apuka is rajta van.

Kevin láthatóan odáig van kisöccséért, a kezével kedvesen épp megsimogatja a fejét.