Fél éve nem beszél az édesapjával Bereczki Zoltán

A Sztárban Sztár leszek forgatásán vallotta be Bereczki Zoltán, hogy fél éve nem beszél az apjával. Arról már korábban is beszélt az énekes, hogy sokat vitáztak egymással, ám az utóbbi időben úgy tűnt, rendeződnek köztük a dolgok.

Tavaly tavasszal Ábel Anita interjúsorozatában együtt láthattuk az édesapjával Bereczki Zoltánt, teniszeztek. Most pedig Bereczki elsírta magát, amikor Pápai Joci Az én apám című suámát adta elő.

"Elérzékenyültem, nekem is érdekes kapcsolatom van az édesapámmal, így ez hozzám is elért" - indokolta akkor a könnyeit. Aztán a színfalak mögött a kollégáinak egy kicsit többet is elárult - tudta meg a Blikk. "Az apámmal fél éve nem beszéltem, és ez most egy kicsit odavert. Úgy kellett abbahagynom a levegővételt, hogy ne üvöltve zokogjak" - mondta.

Korábban is voltak olyan szakaszok Bereczki életében, amikor nem tartotta a kapcsolatot az édesapjával, évekig nem beszéltek. Mindkettejüknek nagyon erős a személyisége, ez okozta a konfliktusokat. Bár nagyon szeretik egymást, sokszor nem tudnak mit kezdeni egymás dolgaival.