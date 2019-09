1994-ben egy ország kedvence lett Bayer Friderika, amikor megnyerte a Táncdalfesztivált. Ebben az évben negyedik lett az Eurovíziós Dalfesztiválon, majd összehozott egy aranylemezt. De mi lett vele azóta?

Bayer Friderika a nemrég megjelent Utónév Magazinnak adott interjút, és családi életéről is mesélt. Azt is elárulta, hogy férjével 10 év házasság után döntöttek a gyermekvállalás mellett, de természetes úton nem akart jönni a vágyott baba. Ekkor döntöttek az örökbefogadás mellett. Első kisfiúk Krisztofer, második Róbert, néhány hónapja pedig örökbe fogadtak egy kislányt is - szemlézte a Blikk.