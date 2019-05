Mindenki számára ismert az A-, C- és D-vitamin áldásos hatása, ám a kevésbé reflektorfényben lévő vitaminok, ásványi anyagok pótlásáról sem szabad megfeledkeznünk. Ilyen esszenciális vitamin például a B12, azaz a kobalamin, amelynek bevitele számos egészségügyi problémát orvosolhat, sőt a súlyosabb betegségek kialakulásának megelőzésében is fontos szerepet tölt be.

Íme 5 ok, hogy miért érdemes ügyelnünk a kobalamin bevitelére, most akár már inhalátoros vitaminadagolóval is.

1. A vérszegénység ellensége

Főleg a vegetáriánusok, vegánok szembesülhetnek azzal, hogy kialakul a szervezetükben a B12-vitamin hiánya, hisz ezt az esszenciális, azaz létfontosságú, de a szervezet által elő nem állítható vitamint leginkább húsok, belsőségek, tengeri herkentyűk, magas zsírtartalmú tejtermékek és tojás fogyasztásával biztosíthatjuk szervezetünk számára. A B12-vitamin elengedhetetlen a vörösvérsejtek felépítéséhez, a vérképzéshez, így hiánya könnyen idézhet elő vérszegénységet. A B12 bevitelét pont ezért többnyire vassal és folsavval kombinálva javasolják, ám tudni kell, hogy a gyomorból és a belekből rendkívül rosszul szívódik fel ez a vitamin. A B12 pótlásának a jelenleg ismert legnagyobb akadálya pont ez a felszívódási probléma.

2. A mentális képességek őre

Főleg az idősebb korosztály számára fontos ennek a vitaminnak a fokozott bevitele, hiszen 50 éves kor felett csökken a kognitív képességek és a jó memória őreként is emlegetett B12 felszívódása. Sok esetben hiába visz be valaki kellő mennyiséget, bizonyos egyéb felszívódási problémák (pl. bélgyulladás, túlzott alkoholfogyasztás) is megakadályozhatják a B12 jótékony hatásának kifejtését. Pedig az agyi neuronok pusztulását megakadályozó vitamin a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásának megelőzésében is jelentős szerepet tölthet be.

3. Igazi energiabomba

A sejtműködést támogató B12 fokozott bevitele rendkívül fontos lehet alacsony energiaszint, alvászavarok és krónikus fáradtság esetén is, hisz sok esetben ezen problémák hátterében a kevesebb vörösvérsejtből adódó korlátozott oxigénfelvétel állhat. A májban raktározódó vitamin kiürülésekor a szervezet először a raktárkészletét tölti fel, így a B12 pótlása hosszadalmas és nehéz folyamat. A hiányállapot kezelésére injekciót, tablettát és szájspray-t is szoktak alkalmazni.

4. Hangulatjavító

Kutatások igazolták, hogy a B12 szedése befolyásolhatja a szerotonin nevű vegyület előállítását és felhasználását. A más néven örömhormonként is ismert ingerületátvivő anyag a depresszió elleni küzdelemben fontos szerepet tölt be.

5. Az egészséges szív támogatója

A megfelelő B12-szint segít csökkenteni a koszorúér-betegségek kockázatát, sőt mi több, a homocisztein szint kiegyensúlyozásával a szív- és az érrendszer normál működéséhez is jelentősen hozzájárul.

Még hosszasan sorolhatnánk a B12-vitamin áldásos hatásait, de látható, hogy a legfontosabb a hatékony beviteli mód kiválasztása, amelyre szerencsére már forradalmi és rendkívül kényelmes módszerek is léteznek. Érdemes kipróbálni a modern technológia nyújtotta megoldásokat, amelyekkel szó szerint magunkba szívhatjuk az egészséget.