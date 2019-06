Szájszárazság: nehezebb legyűrni, mint gondolnád

A szájszárazság nagyon kellemetlen állapot, és sajnos többeket érint, mint gondolnánk. Utánajártunk, mi okozza, mi alapján csípheted nyakon, illetve milyen módon kezelheted.

Ha a szájszárazság megjelenik, és nem figyelünk oda a kezelésére, komoly problémák is kialakulhatnak ennek következtében. Ha csak néha-néha tapasztaljuk, hogy kiszáradt a szánk, az természetesen még nem jelenti azt, hogy szájszárazságban szenvedünk, de ilyenkor is érdemes megfigyelnünk, hogy minek a hatására alakul ki, milyen időközönként, és mennyi ideig érezzük. Ha azt tapasztaljuk, hogy a tünetek hosszú távon fennállnak, vagy nagyon gyakran jelentkeznek, érdemes komolyabban foglalkozunk a problémával.

Így alakulhat ki

Szájszárazság kialakulhat akkor is, ha tátott szájjal alszunk, vagy akár egyes ételek fogyasztásával összefüggésben is, amire a szerveztünk valamilyen oknál fogva ekképpen reagál, de a nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel is ludas lehet. Számos betegség mellékhatásaként szintén jelentkezhet, illetve krónikusan szedett gyógyszerek ugyancsak kiválthatják a problémát. Sajnos ez utóbbi esetben nagyon nehezen orvosolható a baj, hiszen legtöbbször az adott gyógyszerek alternatíváiban is hasonló hatóanyagokat találunk – így tehát a problémán a szájszárazságot okozó gyógyszer lecserélése sem feltétlenül segít. Különösen gyakori ez a tünet a magas vérnyomásra, a vízhajtásra, a szívproblémákra, a depresszióra, az allergiára, a Parkinson-betegségre, továbbá a cukorbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszerek mellett. Ritkább esetekben szájszárazság jelentkezhet súlyos vitamin- vagy vashiány tüneteként, de kiválthatja a dohányzás, a túlzott koffeinbevitel csakúgy, mint a hosszabb ideig fennálló stresszes életmód, továbbá a cukorbetegség egyik első tünete is lehet.

A nyál termelődésének a csökkenése a következő tünetekhez vezethet Nyelési nehézség, repedezett ajak, ízérzékelési zavarok, repedezett, száraz nyelv, égő érzés a nyelven és a szájnyálkahártyán, különböző szájfertőzések megjelenése, szárazságérzés a garatban, fokozott hajlam a fogszuvasodásra, kellemetlen lehelet. Nyelési nehézség, repedezett ajak, ízérzékelési zavarok, repedezett, száraz nyelv, égő érzés a nyelven és a szájnyálkahártyán, különböző szájfertőzések megjelenése, szárazságérzés a garatban, fokozott hajlam a fogszuvasodásra, kellemetlen lehelet.

Szerencsére van megoldás!

A betegség kezelése igen nehéz feladat. Léteznek a vegetatív idegrendszerre ható gyógyszerek, de mellékhatásaik miatt ezek használata komoly megfontolást igényel. A nyálelválasztás fokozására jobban elterjedtek az úgynevezett műnyálak, amelyek rendszeres használata is enyhítheti a panaszokat. Ezek a leggyakrabban olyan helyettesítő gélek, amelyek segítik megnyugtatni a szájnyálkahártyát, és egyben védik is azt az irritációktól. A műnyálakon kívül az olyan szájöblítő szerektől szintén várhatunk szájnyálkahártya-nedvesítő hatást, melyek bevonják, hidratálják a nyálkahártyát, védik a kiszáradástól, és egyben gyulladáscsökkentő hatásúak.

Ha valamilyen gyógyszeres kezelés mellékhatásaként jelentkezik a szájszárazság, sajnos nem igazán tudunk mást tenni, minthogy csökkentjük a tüneteket műnyál vagy speciális szájöblítő oldat rendszeres használatával. Ezzel nemcsak a kellemetlen érzést tudjuk mérsékelni, de megelőzhetjük a tartósan fennálló szájszárazsággal járó egyéb problémák, például gyulladások vagy fogszuvasodás kialakulását is. A megelőzésben fontos szerepe van a rendszeres fogorvosi kontrollvizsgálatnak, egészségünk érdekében pedig mindenképpen nagy hangsúlyt kell helyezni a gondos szájhigiéniára, a megfelelő folyadékbevitelre, a dohányzás elhagyására és a vitaminban gazdag ételek fogyasztására.