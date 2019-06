Bakteriális hüvelyfertőzés? Ez állhat a háttérben

Ha azt tapasztalod, hogy a hüvelyfolyásod a szokásosnál bőségesebb, kellemetlen szagú, esetleg csípő érzést is tapasztalsz, nagy valószínűséggel bakteriális hüvelyfertőzésed, azaz bakteriális vaginózisod van. De nézzük meg, pontosan miről is van szó.

A bakteriális hüvelyfertőzést a fentebb említett tünetek alapján ismerheted fel: ha úgy érzed, hogy a hüvelyváladékod mennyisége, minősége eltér a megszokottól, vagyis halszagú, áttetsző, fehér vagy szürkés színű, bőséges és hígabb az átlagosnál, akkor nagy valószínűséggel ez áll a probléma hátterében. Nem kell megijedned, ez bárkivel, bármikor előfordulhat és még csak a parteredet sem kell számon kérned, hiszen a probléma kiváltó oka egészen máshol keresendő.

Tudtad? A hüvely pH-értéke 3,8 és 4,4 értékek között normális. Az ettől eltérő értékek azt jelzik, hogy baj van. A patikákban kapható tesztekkel magunk is ellenőrizhetjük, hogy normális illetve hogy felborult-e a pH-értékünk egyensúlya. A hüvely pH-értéke 3,8 és 4,4 értékek között normális. Az ettől eltérő értékek azt jelzik, hogy baj van. A patikákban kapható tesztekkel magunk is ellenőrizhetjük, hogy normális illetve hogy felborult-e a pH-értékünk egyensúlya.

A hüvely nem steril szerv, benne számos baktérium – hasznos és káros is – található, az ezek közötti egyensúly azonban bizonyos körülmények hatására felborulhat, és így a kórokozók könnyedén elszaporodhatnak:

• A tartósan nedves környezet elősegíti a baktériumok megtelepedését és elszaporodását, ezért mindenképpen figyelj arra, hogy a nyári strandolás idején a vízből kijőve mielőbb cseréld szárazra a fürdőruhádat. Ugyanilyen nedves közeg akkor is könnyen kialakulhat, ha műszálas fehérneműt viselsz, és a bőröd – például a nyári nagy melegben – befülled. Elkerülheted a bajt, ha műszálasak helyett inkább jól szellőző, pamutból készült darabokat választasz.



• A különböző intim mosakodók, spray-k túl gyakori használata is felboríthatja a hüvely pH-értékét, ezért inkább kerüld ezek használatát!



• A hüvelyi irrigálás szintén ártalmas lehet, ezért ezt csakis orvosi utasításra alkalmazd!



• Az intim együttlétek alkalmával használj mindig óvszert! Nem csak a nem kívánt terhességtől, vagy a nemi betegségektől véd meg, de segít megóvni a hüvelyi savas pH-t is.

• Kerüld a heves, durva szexet! Ilyenkor ugyanis könnyű kisebb-nagyobb hámsérüléseket szerezni, melyeken a kórokozók könnyebben megtapadhatnak és elszaporodhatnak.



• Egy-egy antibiotikum-kúra, vagy a fogamzásgátló tabletta szedése, illetve a helytelen táplálkozás, túlzott stressz, dohányzás is hajlamosíthat bakteriális hüvelyfertőzésre.

A bakteriális hüvelyfertőzés nemcsak az életminőségünkre, a párkapcsolatunkra és a szexuális életünkre lehet hatással, de komoly szövődményeket is okozhat. Emelheti például a kismedencei gyulladások, valamint a vetélés vagy a koraszülés előfordulásának valószínűségét is. Érdemes tehát mielőbb orvoshoz fordulni, ha a fent említett tünetek valamelyikét, esetleg mindegyikét tapasztaljuk. A kezelőorvos ilyenkor általában helyi hatású, illetve szájon át szedhető antibiotikumot fog javasolni, ami után nagyon fontos a hüvelyi pH helyreállítása. Így a legtöbb esetben néhány nap alatt teljesen megszabadulhatunk a problémától.