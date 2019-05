Csaknem 9 éven keresztül élt agytumorral Kohulák Anita mielőtt megműtötték volna.

A most 26 esztendős Kohulák Anita 17 éves volt, amikor különös tüneteket kezdett el magán észlelni. Megfájdult a feje, majd a periférikus látása is megszűnt. Először azt gondolta, csak egy migrén, de mivel a beszéde is összefüggéstelenné vált, másnap szülei elvitték orvoshoz. Beutalták a kórházba és a CT egy elzáródást mutatott ki.

Utána 7 évig kellett várnia, hogy megműtsék, mert a beavatkozás nagyon veszélyes volt és sokáig nem mertek hozzányúlni. Amikor kimondták, most már meg lehet műteni, nagyon megkönnyebbült.

A vlogger most a TV2 stúdiójában árulta el, nemrég kontrollon járt, az eredménnyel majd az onkológiára kell mennie, ott döntenek arról, szükség van-e valamilyen utókezelésre. Beszélt arról is, hogyan élte meg azt a hosszú időszakot, míg várt a műtétre.

„Nekem soha nem volt betegségtudatom. Egészen addig, amíg a professzor úr nem mondta ki, hogy csináljuk, én nem tekintettem magam betegnek. Sportoltam, nem voltam rosszul."