Koholák Alexa eltörte a lábát: begipszelve, mankóval jelentkezett be a közösségi oldalán.

Koholák Alexa eltörte a lábát: friss fotóján begipszelve, mankóval a kezében látható a közösségi oldalán. Az nem derült ki, hogyan is történt a baleset, mindenesetre ő azzal indokolta a történteket, hogy túl sokat dolgozott, és az univerzum elküldte őt pihenni.

„Sosem volt még műtétem, sosem tört el még semmim, érdekes élethelyzetbe hozott az univerzum. Az biztos, hogy tanultam belőle, már most nagyon sokat és folyamatosan tanulok. Első körben azt, hogy akármennyire is imádod a munkád, muszáj pihenned, mert ha nem veszed komolyan az útmutatásokat, akkor is elküldenek az égiek pihenni" – írta.