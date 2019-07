A kánikulában sokan bármit megtennének, hogy egy kicsit lehűtsék a szobájukat, és tudjanak aludni. Ha nincs légkondi, hadba fogható a ventilátor is: de nem mindegy, hogy hogyan használjuk.

A lakások, irodák hűtésére a legjobb megoldás a klíma, persze csak akkor, ha nem hűtjük túl vele a helyiséget, és rendszeresen takarítják is, mert amúgy komoly egészségi gondokat okozhat.

Ha nincs lehetőség beszerelni, enyhülést hozhat a ventilátor is, ha nem saját magunkra irányítjuk a levegőt. Különösen igaz ez az alvásidőre, amikor is a legjobb, ha kikapcsoljuk a ventilátort.

Hogy miért? Amikor alszunk, közelebb vagyunk a padlóhoz, ahonnan a ventilátor felkavarja a levegőt, így könnyebben szippantjuk be a polleneket és a port. Másrészt könnyen meg is fázhatunk, náthásak lehetünk, de kötőhártya-, illetve torokgyulladást is kaphatunk.