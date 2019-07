Az allergiásoknak nem csak az életminőségük romolhat a kellemetlen tünetek miatt, a nem kezelt érzékenység jóval komolyabb következményekkel járhat. Nem szabad félvállról venni az allergiát, ugyanis ennek talaján akár krónikus gyulladások is kialakulhatnak. Ha azonban idejében fellépünk a panaszok ellen, elkerülhetjük a súlyos szövődményeket.

Az allergia nem más, mint az immunrendszer túlzott reakciója. Olyan anyagokat érzékel komoly kockázatként, amelyek normális körülmények között semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet részéről. Ilyen anyag a pollen is, amely az erre érzékeny embereknél az adott szezont tüsszögéssel és orrfolyással keseríti meg. A kellemetlen tünetekkel, rossz közérzettel járó allergiának azonban jóval komolyabb következményei lehetnek, ha a kezelését nem veszik elég komolyan. Az apróbb tüneteket ugyanis hajlamosak félvállról venni az emberek, pedig ez hosszú távon súlyos szövődmények kialakulásához vezethet. Az allergiásoknak ilyenkor meg kell küzdeniük a rosszul kiválasztott vagy helytelenül alkalmazott gyógyszerek mellékhatásaival is, ráadásul a nem megfelelő kezelés miatt olyan egyéb betegségek jelentkezhetnek, mint a krónikus arcüreggyulladás.

Nyálkahártya Az allergia gyakran jár együtt orrdugulással, orrfolyással, ezeknek kezelésére sokan nyúlnak a megfázások esetén használt orrcseppekhez. Ezeket azonban maximum 7-10 napig szabad használni, mivel hosszabb távon komolyan károsíthatják az orr nyálkahártyáját. Az ilyen készítményeket éppen ezért nem is célszerű az allergiás tünetek enyhítésére bevetni, helyettük válasszunk inkább a kimondottan erre a célra gyártott orrcseppek közül, amelyeket akár a teljes szezonban használhatunk anélkül, hogy kárt tennénk a nyálkahártyánkban.

Orrszárazság

Ez a nemcsak kellemetlen, de komoly következményekkel is járó tünet általában a rosszul megválasztott gyógyszerek mellékhatásaként jelentkezik. Ha nem reagálunk azonnal, gyakori orrvérzés alakulhat ki, valamint sokkal fogékonyabbá válhatunk a különböző fertőzésekre. Nem szabad bagatellizálni a kezelését, ha nem akarjuk fokozni az allergiás tünetekkel járó kellemetlenségeket.

Az orr melléküregeinek gyulladása A nem megfelelően kezelt allergia esetén az orrban folyamatosan felgyülemlő váladék a melléküregek gyulladásához vezethet. Ha pedig a váladék lefolyik a garatba, az krónikus köhögéssel járhat. Ezért fontos, hogy időben felvegyük a harcot az allergia ellen, mert így ezek a komoly szövődmények elkerülhetők.

Krónikus gyulladások Az arcüreggyulladás gyakori okozója a fel nem ismert vagy nem kezelt légúti allergia. Tünetei az esetleg kellemetlen szagú, sárgás vagy zöldes színű orrváladék, valamint az állandó telítettségérzés, illetve a feszülő érzés az arcüregekben. A betegség súlyosbodása esetén a melléküregekben pangó váladék leszívására, az üregek „átmosására" is szükség lehet, amely meglehetősen kellemetlen, fájdalmas eljárás. A középfülre is átterjedő gyulladás erős fájdalommal, de akár halláscsökkenéssel és egyensúlyzavarral is járhat.

Az allergia tehát nemcsak a mindennapi életet nehezíti meg, hanem komoly szövődményei is lehetnek. Ezért ne törődjünk bele a tüsszögésbe, orrfolyásba, hiszen ha félvállról vesszük az allergiás tüneteket, az életminőség-romlás mellett akár súlyos betegségek kialakulását is kockáztatjuk.