Sas József barátja, Heller Tamás elárulta, az agyvérzésen átesett színművész a héten elhagyhatja a kórházat, és hazatérhet pesthidegkúti otthonába.

„Ő maga mondta el nekem a jó hírt, amikor betegsége után először, tegnapelőtt felhívott” – nyilatkozta az AC Newsnak Heller.

„Szorgalmasan jártam be a kórházba, a szeretet és a humor az ő gyógyíre, a legjobb terápia, és egyikben sincs nála hiány. Legutóbb múlt hét végén voltam nála, láttam rajta, hogy sokkal jobb passzban van, rengeteget nevettünk! A betegsége nem a beszédközpontot érintette, hanem a mozgásszervi idegeket, az agya vág most is, mint a borotva” – tette hozzá a színművész, aki arról is beszélt, hogy Sas József otthonát át kellett alakítani. Szükség van például egy speciális ágyra, amelynek mozgatható a fejtámlája, de egyéb eszközöket is be kellett szerezniük.