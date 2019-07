Kopasz lett a kezelésektől a szklerózis multiplexben szenvedő Selma Blair.

Tavaly ősszel jelentette be Selma Blair, hogy szklerózis multiplexszel küzd. A 47 éves színésznő betegsége miatt sem hagyta ki az ide Oscart: egy csodás estélyiben, botra támaszkodva jelent meg a vörös szőnyegen.

Ezúttal a közösségi oldalára egy olyan fotót töltött fel, amelyen a feje teljesen kopasz. Arcán mosoly látható, meg is van az oka az örömre, azt írta, nagy nap a mai, hiszen véget ért a kezelése. Ahogyan ő fogalmaz, végig jó kezekben volt, kiváló orvosok és nővérek gondoskodtak róla.

Elárulta, a kezeléstől nagyon legyengült az immunrendszere, így most akár egy puszitól is megbetegedhet. Ugyanakkor továbbra is hisz a gyógyulásban. Hamarosan részleteket is elárul majd az állapotáról.