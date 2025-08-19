Minden hónapban lakbért kérek a 6 éves lányomtól, így tanítom meg neki a pénz értékét - Videó!

Sok szülőnek gondot okoz, hogy megtalálja az arany középutat a gyerekek pénzügyi nevelése terén. Van aki az állandó támogatásra, valaki pedig a zsebpénz levonásra esküszik. Az viszont biztos, hogy kevesen kérnek el pénzt a 6 éves gyereküktől lakbérre és közüzemi számlákra. Egy édesapa azonban úgy gondolja, hogy ha biztosít lehetőséget arra, hogy a kislánya kaphasson tőle pénzt, akkor nem ördögtől való az sem, ha megtanítja neki, hogy milyen kiadásai lesznek majd felnőttkorában.

Lakbért szed a 6 éves gyermekétől egy édesapa, megdöbbentő oka van erre

Lakbér, zsebpénz, kötelességek: az édesapa erre esküszik

A Yourtango számolt be arról az édesapáról, aki vírusos TikTok-videót készített a nem mindennapos gyereknevelési módszeréről. A Michael Madden nevű férfi ugyanis azon a véleményen van, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a pénzügyi tudatosságra való nevelést. Ezért úgy döntött, hogy a 6 éves lánya életébe szépen lassan bevezeti a zsebpénz, és a lakbér fogalmát, hogy megismertesse vele a pénzügyi világ működését.

Gyertek velem, beszedjük a lakbért a 6 éves lányomtól. Minden hónap elején megejtjük ezt.

- kezdi videójában az édesapa. Madden ezután megmutatja, hogy 3 dollárt kér a lányától a lakbérre, 1 dollárt a közüzemi számlákra, és mindent szépen felvezetnek egy táblázatba. Ahhoz azonban, hogy a lánya fizetni tudja a "számlákat", ahhoz zsebpénzre van szüksége, amelyet házimunkákkal tud csak megkeresni.

A zsebpénzt szinte minden gyerek kap, nálunk azonban ha nem teljesít elegendő házimunkát, akkor elfogy a pénze. Ezzel egy nagyon fontos leckét tanítok meg neki: a pénz értékét és a tudatos pénzkeresést. Van olyan hét, amikor nagyon sokat segít itthon, így 25-30 dollárt is összeszed, így be tudja osztani magának, hogy a következő hónapban mennyit költhet, hogy maradjon a lakbérre is. Emellett kevesebbet kell dolgoznia, ha tisztában van vele, hogy sok pénzt összegyűjtött már.

- zárta sorait Madden. A kommentelők imádják az édesapa gyereknevelési taktikáját, és sokan megjegyezték, hogy ők is szívesen kipróbálnák a kisgyereküknél. A civil életében pénzügyi tanácsadóként dolgozó férfi videóját már több mint 8 millióan kedvelték. Ha kíváncsiak vagytok a taktika részleteire, akkor nézzétek meg Madden videóját: