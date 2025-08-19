Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Minden hónapban lakbért kérek a 6 éves lányomtól, így tanítom meg neki a pénz értékét - Videó!

Egy kisgyermekes édesapa szerint nem lehet elég korán elkezdeni megtanítani a gyermekeinknek a pénz értékét. A férfi 6 éves kislánya számára az, hogy lakbért fizet a szüleinek, már teljesen természetessé vált.

Sok szülőnek gondot okoz, hogy megtalálja az arany középutat a gyerekek pénzügyi nevelése terén. Van aki az állandó támogatásra, valaki pedig a zsebpénz levonásra esküszik. Az viszont biztos, hogy kevesen kérnek el pénzt a 6 éves gyereküktől lakbérre és közüzemi számlákra. Egy édesapa azonban úgy gondolja, hogy ha biztosít lehetőséget arra, hogy a kislánya kaphasson tőle pénzt, akkor nem ördögtől való az sem, ha megtanítja neki, hogy milyen kiadásai lesznek majd felnőttkorában.

Lakbér, zsebpénz, kötelességek: az édesapa erre esküszik

A Yourtango számolt be arról az édesapáról, aki vírusos TikTok-videót készített a nem mindennapos gyereknevelési módszeréről. A Michael Madden nevű férfi ugyanis azon a véleményen van, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a pénzügyi tudatosságra való nevelést. Ezért úgy döntött, hogy a 6 éves lánya életébe szépen lassan bevezeti a zsebpénz, és a lakbér fogalmát, hogy megismertesse vele a pénzügyi világ működését. 

Gyertek velem, beszedjük a lakbért a 6 éves lányomtól. Minden hónap elején megejtjük ezt.

 - kezdi videójában az édesapa. Madden ezután megmutatja, hogy 3 dollárt kér a lányától a lakbérre, 1 dollárt a közüzemi számlákra, és mindent szépen felvezetnek egy táblázatba. Ahhoz azonban, hogy a lánya fizetni tudja a "számlákat", ahhoz zsebpénzre van szüksége, amelyet házimunkákkal tud csak megkeresni.

A zsebpénzt szinte minden gyerek kap, nálunk azonban ha nem teljesít elegendő házimunkát, akkor elfogy a pénze. Ezzel egy nagyon fontos leckét tanítok meg neki: a pénz értékét és a tudatos pénzkeresést. Van olyan hét, amikor nagyon sokat segít itthon, így 25-30 dollárt is összeszed, így be tudja osztani magának, hogy a következő hónapban mennyit költhet, hogy maradjon a lakbérre is. Emellett kevesebbet kell dolgoznia, ha tisztában van vele, hogy sok pénzt összegyűjtött már.

- zárta sorait Madden. A kommentelők imádják az édesapa gyereknevelési taktikáját, és sokan megjegyezték, hogy ők is szívesen kipróbálnák a kisgyereküknél. A civil életében pénzügyi tanácsadóként dolgozó férfi videóját már több mint 8 millióan kedvelték. Ha kíváncsiak vagytok a taktika részleteire, akkor nézzétek meg Madden videóját:

DM me for the Budget Binder, Savings Challenge Binder, and Chore Chart links. I’ll send them right over! She pays rent. She tracks her chores. And yes, we make it fun like a game. She loves it. She’s motivated to do the same tasks she already should be doing, but now there’s a reward tied to it. She’s learning that money is earned, not given. And soon, we’ll teach her how to budget, save, and buy the things she wants, if she has the money for it. Because learning to work with money at 6 means she won’t struggle with it at 26. 💸

