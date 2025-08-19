Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Két évvel az Oceangate tragédiája után újabb merülést szerveznek a Titanic roncsaihoz

expedíció OceanGate Titan tengeralattjáró
Life.hu
2025.08.19.
Egy kalandvágyó cégvezér jelentette be, hogy tengeralattjárót épít, hogy meglátogassa a Titanic roncsait. Úgy látszik, hogy nem rettentette el az embereket az Oceangate tragédiája.

Alig két év telt el az 5 halálos áldozattal járó Titan tengeralattjáró felrobbanása óta, mégis úgy tűnik, hogy újabb expedíciót szerveznek a Titanic roncsaihoz. Most egy Patrick Lahey nevű üzletember döntött úgy, hogy cégével a Triton Submarinessel épít egy olyan merülőhajót, amellyel eljuthatnak a tenger fenekére. A férfit nem izgatja az Oceangate tragédiája, úgy érzi, hogy ő egy sokkal biztonságosabb tengeralattjárót tud megalkotni, mint amelyik balesetet szenvedett a mélyben.

Két év telt el az Oceangate tragédiája óta
Facebook/OceanGate Expeditions

Két évvel az Oceangate tragédiája után újabb expedíció készül a mélybe

A DailyStar számolt be róla, hogy Patrick Lahey hatalmas rajongója a Titanicnak, ezért döntött úgy, hogy megszeretné látogatni a roncsokat.

Amellett, hogy történelmi jelentőségű roncsokról van szó, tény, hogy nagyon mélyen található a hajó az óceán fenekén, és ez lenyűgözővé teszi a kihívást. A cégemmel olyan kereskedelmi forgalomban is kapható tengeralattjárót akarok gyártani, ami képes meglátogatni a Titanicot. 

- nyilatkozta a férfi a lapnak. Azt nem árulta el Patrick, hogy ki finanszírozza a tengeralattjáró építését, azonban a lap egyik informátora azt állította, hogy egy névtelen milliárdos már bejelentkezett az első merülésre.

Néhány hét múlva már megtörténhet az első Titanic látogatás. Annyit mondhatok, hogy 10 millió dollárba kerültek az előkészületek. Azt azonban nem hozhatom még nyilvánosságra, hogy ki fog a hajón utazni, ugyanis egy ismert vállalkozóról van szó

 - idézte a forrást a lap.

 

Kísérteties hangfelvétel látott napvilágot a Titan tragédiájáról: döbenetes dolgot tett a vezérigazgató

A Titan katasztrófájáról dokumentumfilm is készült, mivel azóta is az foglalkoztat mindenkit, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a tragédiát.

Újabb sokkoló hírt kapott az asszony, aki férjét és fiát is elveszítette a Titan-tragédiában

Christine Dawood nem csak férjét és fiát veszítette el, de szerettei vagyonát sem kaphatja meg. A Titan tragédiájában elhunyt pakisztáni üzletember nem írt végrendeletet.

Tudósok a Titan tragédiájáról: "azért haltak meg, amit szerettek: minden nagy újítás kockázatos és veszélyes"

- Így emlékszik meg a tudományos világ a Titan vezérigazgatójáról

 

