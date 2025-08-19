Fox eye smink hódította meg a TikTokot: mutatjuk, hogyan lehetsz a szexi rókaszemű

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Igéző tekintet, napcsókolta ragyogás és letisztult szexiség. Nem csoda, hogy a TikTok felhasználói rajonganak a fox eye sminkért.

A szépségtrendek folyamatosan változnak, azonban van egy olyan szemsmink, ami valamiért évek óta tarol és nemcsak a hírességek, de a hétköznapi csajok rutinjában is. Ismerkedj meg te is a fox eye sminktrenddel (magyarul rókaszemsmink), ami teljesen meghódította a TikTokot az elmúlt két évben. 

Bella Hadid is imádja a fox eye sminket
Bella Hadid is imádja a fox eye sminket
Forrás: Getty Images Europe

Mi az a fox eye smink? 

A fox eye smink tulajdonképpen az éles, húzott, enyhén nyújtott szemet jelenti, amelynek különlegessége a szemzugban kihúzott tusvonal. A trend, ami hatalmas váltás a hatalmas babaszemekről, annyira népszerű, hogy ma már számos olyan szépészeti, esztétikai beavatkozás létezik, ami ezt a megjelenést szeretné elérni. A TikTokon  egyébként népszerű és kedvelt szokássá vált egy-egy beauty trendet állatokról elnevezni, ilyen a bambi beauty smink is.  A rókasminktrendet olyan nagy nevek is előszeretettel követik, mint Bella Hadid, Ariana Grande, Maddison Beer, Maghan Fox és Kendall Jenner.

Ha te is fox eye sminkre vágysz, mutatunk segítséget hozzá. 

@diinaxxy Fox eye 🤎 #foxeye #foxyeyes #makeup #foxmakeup #makeuptutorial @NYXCosmeticsNordics @Benefitnordics @Maybelline NY @Hickap @elfcosmetics @L’Oréal Paris @CAIA Cosmetics @W7Makeup ♬ stargirl - ADTurnUp

Tippek a fox eye sminkhez

  • fontos, hogy legyen egy jó alapsminked, ami kihangsúlyozza az arccsontodat. Használj bronzosítót, kontúrt és highlightert a fények és árnyékok kontrasztjáért.
  • a szemöldöködet formázd a lehető legegyenesebbre, ehhez használj szemöldökzselét, vagy lamináltasd, hogy tartós legyen.
  • ha teheted, használj egy árnyalattal világosabb korrektort a szemed alá és V alakban helyezd fel.
  • húzz barna tusvonalat, lehetőleg extra egyeneset (most felejtsd el a cicás tust) és húzd ki a szemed barna szemceruzával.
  • és itt jön a varázslat: a belső szemzugodat is húzd ki egy vízálló szemceruzával! Szigorúan csak barna szemsminket használj mert a rókasminknek a föld tónusú, természetes igéző tekintet a célja. Rajzolj egy apró háromszöget a két szemzugodba, amelyek enyhén lefelé íveltek legyenek, így a tus és a V alak optikailag megnyújtja majd a szemed. 
@lmssstar Dark feminine/fox eye makeup look #fyp #makeup #tutorial #foxeye ♬ Comment te dire adieu (Remasterisé en 2016) - Françoise Hardy

