Fox eye smink hódította meg a TikTokot: mutatjuk, hogyan lehetsz a szexi rókaszemű

A szépségtrendek folyamatosan változnak, azonban van egy olyan szemsmink, ami valamiért évek óta tarol és nemcsak a hírességek, de a hétköznapi csajok rutinjában is. Ismerkedj meg te is a fox eye sminktrenddel (magyarul rókaszemsmink), ami teljesen meghódította a TikTokot az elmúlt két évben.

Bella Hadid is imádja a fox eye sminket

Forrás: Getty Images Europe

Mi az a fox eye smink?

A fox eye smink tulajdonképpen az éles, húzott, enyhén nyújtott szemet jelenti, amelynek különlegessége a szemzugban kihúzott tusvonal. A trend, ami hatalmas váltás a hatalmas babaszemekről, annyira népszerű, hogy ma már számos olyan szépészeti, esztétikai beavatkozás létezik, ami ezt a megjelenést szeretné elérni. A TikTokon egyébként népszerű és kedvelt szokássá vált egy-egy beauty trendet állatokról elnevezni, ilyen a bambi beauty smink is. A rókasminktrendet olyan nagy nevek is előszeretettel követik, mint Bella Hadid, Ariana Grande, Maddison Beer, Maghan Fox és Kendall Jenner.

Ha te is fox eye sminkre vágysz, mutatunk segítséget hozzá.

Tippek a fox eye sminkhez