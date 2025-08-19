Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Nem hiszed el, milyen vállalkozásba kezdett Károly király – Fotó!

királyi család vállalkozás Károly király
Komáromi Bence
2025.08.19.
Az uralkodó megvalósította egy régi álmát, és belevágott az állateledel és a kutyaruha bizniszbe. Jól hallottátok: Károly király kézzel készített jutalomfalatokat és kockás kutyakabátokat árul.

Hihetetlen, de igaz. A brit uralkodó 76 évesen elindította legújabb vállalkozását, amely egyből a kutyarajongók kedvencévé vált. Károly király ugyanis minőségi alapanyagokból készülő kutyaeledelt és jutalomfalatokat kezdett el forgalmazni, ezen felül pedig a saját maga által tervezett kutyakabátokat, és kiegészítőket dobott piacra. A király mindig is hatalmas állatbarát hírében állt, és nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet a közösségi médiában, hogy 20 év után újra örökbefogadott egy négylábút a saját birtokára. De lássuk, hogy milyen termékeket rendelhetünk egyenesen a királyi családtól.

Károly király hatalmas kutyarajongó hírében állt mindig is
Károly király hatalmas kutyarajongó hírében állt mindig is
Forrás: Getty Images Europe

Károly király egyik kastélyában készítik a különleges termékeket

A VanityFair számolt be róla, hogy az uralkodó balmorali kastélyában készítik a Királyi Kutyacsemege nevű kutyaeledelt, amely teljeskiőrlésű lisztből, tojásból, és csirkehúslevesből készül. A tápláló és egészséges falatokat kézzel készítik a kastély konyháján a Skót felföldön. A lap tájékoztatása szerint 5,75 fontért juthatnak hozzá a vásárlók ehhez a termékhez, ez körülbelül 2616 forintot jelent. A jutalomfalatok mellett tweed nyakörvet is gyártanak 32 fontért (14 ezer 558 forintért), hozzáillő pórázt 40 fontért (18 ezer 197 forintért), és a kollekció fénypontja nem más mint egy tartan kockás mintájú „Happy Hound" nevű kis kabátba, amit maga a király tervezett. A képen látható kutyakabáthoz 44,99 fontért (20 ezer 467 forintért) juthatunk hozzá.

Szemetet szedni látták Károly királyt - Megdöbbentő videó hasít a világhálón

Valószínűleg kevés uralkodó mondhatja el magáról, hogy szemetet szedeget a tengerparton. III. Károly király ebben is különlegesnek számít.

Károly király milliárdokon csücsül: az uralkodó gazdagabb, mint Beckhamék és a néhai királynő

A király szépen csendben legyőzte Beckhaméket és II. Erzsébetet is… legalábbis, ami a bankszámláját illeti. Károly király döbbenetes vagyont halmozott fel.

Károly király történelmet írt az auschwitzi látogatásával: holokauszt-túlélőkkel találkozott

A brit uralkodó az Auschwitz-Birkenauban tisztelgett a holokauszt áldozatai előtt, miközben Vilmos herceg Londonban vezette a Holokauszt Emléknap hivatalos eseményét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu