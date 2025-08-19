Nem hiszed el, milyen vállalkozásba kezdett Károly király – Fotó!

Hihetetlen, de igaz. A brit uralkodó 76 évesen elindította legújabb vállalkozását, amely egyből a kutyarajongók kedvencévé vált. Károly király ugyanis minőségi alapanyagokból készülő kutyaeledelt és jutalomfalatokat kezdett el forgalmazni, ezen felül pedig a saját maga által tervezett kutyakabátokat, és kiegészítőket dobott piacra. A király mindig is hatalmas állatbarát hírében állt, és nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet a közösségi médiában, hogy 20 év után újra örökbefogadott egy négylábút a saját birtokára. De lássuk, hogy milyen termékeket rendelhetünk egyenesen a királyi családtól.

Károly király hatalmas kutyarajongó hírében állt mindig is

Forrás: Getty Images Europe

Károly király egyik kastélyában készítik a különleges termékeket

A VanityFair számolt be róla, hogy az uralkodó balmorali kastélyában készítik a Királyi Kutyacsemege nevű kutyaeledelt, amely teljeskiőrlésű lisztből, tojásból, és csirkehúslevesből készül. A tápláló és egészséges falatokat kézzel készítik a kastély konyháján a Skót felföldön. A lap tájékoztatása szerint 5,75 fontért juthatnak hozzá a vásárlók ehhez a termékhez, ez körülbelül 2616 forintot jelent. A jutalomfalatok mellett tweed nyakörvet is gyártanak 32 fontért (14 ezer 558 forintért), hozzáillő pórázt 40 fontért (18 ezer 197 forintért), és a kollekció fénypontja nem más mint egy tartan kockás mintájú „Happy Hound" nevű kis kabátba, amit maga a király tervezett. A képen látható kutyakabáthoz 44,99 fontért (20 ezer 467 forintért) juthatunk hozzá.