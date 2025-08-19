Nem hiszed el, milyen vállalkozásba kezdett Károly király – Fotó!

Hihetetlen, de igaz. A brit uralkodó 76 évesen elindította legújabb vállalkozását, amely egyből a kutyarajongók kedvencévé vált. Károly király ugyanis minőségi alapanyagokból készülő kutyaeledelt és jutalomfalatokat kezdett el forgalmazni, ezen felül pedig a saját maga által tervezett kutyakabátokat, és kiegészítőket dobott piacra. A király mindig is hatalmas állatbarát hírében állt, és nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet a közösségi médiában, hogy 20 év után újra örökbefogadott egy négylábút a saját birtokára. De lássuk, hogy milyen termékeket rendelhetünk egyenesen a királyi családtól.
A VanityFair számolt be róla, hogy az uralkodó balmorali kastélyában készítik a Királyi Kutyacsemege nevű kutyaeledelt, amely teljeskiőrlésű lisztből, tojásból, és csirkehúslevesből készül. A tápláló és egészséges falatokat kézzel készítik a kastély konyháján a Skót felföldön. A lap tájékoztatása szerint 5,75 fontért juthatnak hozzá a vásárlók ehhez a termékhez, ez körülbelül 2616 forintot jelent. A jutalomfalatok mellett tweed nyakörvet is gyártanak 32 fontért (14 ezer 558 forintért), hozzáillő pórázt 40 fontért (18 ezer 197 forintért), és a kollekció fénypontja nem más mint egy tartan kockás mintájú „Happy Hound" nevű kis kabátba, amit maga a király tervezett. A képen látható kutyakabáthoz 44,99 fontért (20 ezer 467 forintért) juthatunk hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.