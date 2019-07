Cikkünkben most két bevált tippet ajánlunk a kellemetlen lábszag megszüntetésére.

A nyári kánikulában nemcsak a hónaljunk, hanem tulajdonképpen minden porcikánk izzad. A lábunk, talpunk is benedvesedik a cipőben a nagy melegtől, és egy idő után bebüdösödik. Ez nagyon kellemetlen lehet, de szerencsére erre is létezik hatékony megoldás.

Az egyik az, ha a hónaljunkon is alkalmazott izzadásgátló stifttel a lábunkat is bekenjük. Szintén megszünteti a kellemetlen szagokat a szódabikarbóna. Tegyünk belőle egy-két kanálnyit meleg vízbe, majd ebbe áztassuk be a lábunkat húsz percre. A szódabikarbóna remek tulajdonsága, hogy képes helyreállítani a láb pH-értékét, és eltünteti a lábon élő baktériumokat – ajánlja a Bors.