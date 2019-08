A clostridium difficile szuperbaktérium eredetét vizsgálták a kutatók.

Clostridium difficile-nek hívják azt a szuperbaktériumot, amely kóros hasmenést okoz és igen ellenálló az antibiotikumokkal szemben. Szakemberek most utánajártak, hogyan is jöhetett létre az a kórokozó, amely akár az emberiséget is veszélyeztetheti.

A kutatás során elsőként arra jöttek rá, hogy a baktérium egyik alfaja remekül szaporodik a kórházakban és azoknak az embereknek a szervezetében, akik cukorban gazdag étrendet folytatnak.

A szakemberek 904 baktériumtörzset gyűjtöttek össze a vizsgálat során a világ minden tájáról és ez alapján megállapították, hogy a baktérium két külön fajjá alakul át. A Londoni Higiéniai és Orvosi Iskola honlapján azt írják, hogy a baktérium több ezer évvel ezelőtt, az új törzs pedig a 16. században jelent meg.

Ez a szuperbaktérium az emberi viselkedés hatására változik, és leginkább úgy tehetünk ellene, ha a kórházi vagy antibiotikumos kezelés során is odafigyelünk az egészséges életmódra.