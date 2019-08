Fellépése után otthonában lett rosszul Kis Grófo, mentő vitte kórházba.

A Bulibáró túlzásba vitte a bulizást, az orvosok szerint annyi fellépést vállalt, hogy a szervezete már nem bírta.

"Óriási nyomást éreztem a gyomromban, addig nem is tudtam, hogy létezik ekkora fájdalom. Nem tudtuk, mi okozhatja, mentőt hívtunk, és bementünk a kórházba, ahol alaposan kivizsgáltak. Kiderült, hogy valószínűleg a stressz és a teljes kimerültség okozta a bajt. Az orvosok szerint legyengülhetett az immunrendszerem, köszönhetően az elmúlt évek hajtásának. Beleköltözött a stressz a gyomromba" - mondta a Blikknek a zenész, akit pár óra után haza is engedtek, ám az orvosok óvatosságra intették.

Grófónak van olyan napja is, hogy három fellépést sűrít bele. Ilyenkor kora délután idul el otthonról és csak reggel ér haza. Ráadásul izgulós tipus is, fellépés előtt sokszor azon görcsöl, hogy minden rendben legyen, jól működjön a technika, sokan jönnek-e el a koncertjére. Most elhatározta, hogy próbál lassítani, vitaminokat szed, és sportolni is elkezdett.