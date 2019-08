Gyomorszűkítő műtéte következtében fél év alatt 30 kilót fogyott Király Linda. Az énekesnőnél tavaly diagnosztizáltak daganatot az agyalapi mirigyében, valamint kiderült, hogy a pajzsmirigye sem működik megfelelően, ezért nem tudott korábban fogyni, sőt a súlya egyre csak gyarapodott. Linda rengeteg levelet kap olyan nőktől, akik hasonló cipőben járnak, mint ő, ő pedig azon van, hogy segítsen rajtuk.

"Bár már korábban is beszéltem a betegségemről, mégis most éreztem magamat elég erősnek ahhoz, hogy megmutassam, honnan is indultam, és mit értem el" – nyilatkozta a Blikknek Linda, aki egy fogyása előtti és egy utáni képet osztott meg a közösségi oldalán.

"Fontos, hogy nem szabad feladni, én sem tettem, pedig sokszor olyan fájdalmaim voltak, hogy az ágyból is nagyon nehéz volt kikelni, mégis mennem kellett, csinálnom a dolgomat. A lábamban voltak ödémák, amik annyira fájtak, hogy a koncert végén már folytak a könnyeim a színpad mögött. A testemben több helyen is volt, de még az arcomban is. Tükörbe is alig szerettem nézni" - vallotta az énekesnő, aki hiába próbált mindent megtenni a fogyása érdekében, egyre csak hízott.

Most azonban úgy tűnik, megérte a harc, Linda rengeteget változott, ami a műtét, a diéta és a sport hármasának köszönhető. "Harminc kilót fogytam, és végre büszke vagyok, amikor belenézek a tükörbe, és főleg arra, hogy milyen utat jártam be, és kitartással mit értem el. Korábban fel sem ismertem magam, most jó érzés belenézni a tükörbe. Elégedett vagyok magammal, de van még munka. A heti hat edzés, a diéta és a folyamatos orvosi vizsgálatok nem maradnak abba. Nincs konkrét célkitűzésem, egy dolog fontos, hogy minél jobban érezzem magam a bőrömben" - mondta el.