A kórházi ágyból posztolt VV Mici, miután sürgősen meg kellett műteni: elárulta, mi volt a baj.

VV Micit sürgősen meg kellett operálni, Insatgram-oldalán arról is beszámolt, hogy miért. Kiderült, hogy a valóságshow-sztár mellimplantátumaival komoly gondok vannak, ezért azonnal ki kellett azokat cserélni.