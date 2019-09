Egyre gyakoribb a bélrák a fiatal korosztály körében - derült ki az amerikai rákkutató társaság tanulmányából, melyet 43 ország adatai alapján készítettek.

A Gut című szaklapban bemutatott kutatás elsőként foglalja össze 43 ország 20-49 éves és az 50 év feletti korosztályában előforduló bélrákos esetek adatait. Korábban is végeztek már olyan kutatást, mely az 50 év alatti felnőttek bélrákos megbetegedéseinek növekvő számára utalt.

"A témában végzett eddigi kutatások azonban csak egyes országokkal és régiókkal foglalkoztak" - mondta el Michael Hoffmeister, a heidelbergi Német Rákkutató Központ epidemiológusa és táplálkozáskutatója, aki maga nem vett részt a vizsgálatban.