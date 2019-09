Nyíltan beszélt a rákkal folytatott küzdelméről a kilencszeres világbajnok kenus Wichmann Tamás.

A 71 esztendős Wichmann Tamás őszintén mesélt a Borsnak arról, hogy két évvel ezelőtt rákot diagnosztizáltak nála. Elárulta, azóta folyamatosan kapja a kemoterápiás kezeléseket.

„Két évvel ez előtt, '17 nyarán kezdett fájdogálni a gyomrom, de nem nagyon törődtem vele, majd elmúlik. Aztán csak nem akart. Elballagtam a Honvéd Kórházba, mert mi, sportolók oda tartoztunk. Vért vettek, meg tökölődtek, ültem ott hat hat-hét órát, aztán faképnél hagytam az egészet. Másnap bementem Pénzes István professzorhoz a Kútvölgyibe. Elkezdődtek a különböző vizsgálatok. Bár akkor már komoly késésben voltam. A Tömő utcai klinikán, ahová bekerültem, a rákkutató orvoscsoporttal konzultálva közösen vettük fel a harcot az istenverte kórral. Nagy segítségemre volt ebben a közel tízéves rákkutatói gyakorlattal rendelkező Barnabás fiam is. Csak a legnagyobb tisztelettel és hálával gondolok rájuk, és az angyali türelemmel, szakmai elhivatottsággal megáldott gondozó nővérkékre. Ők mindent elkövettek, mindenben segítették a terápiám sikerét. Bár az egyre szaporodó rák jelentős előnyhöz jutott. És nem érte be a vastagbéllel, ráment a májra, tüdőre. Ezeket 2017 őszére diagnosztizálták" – mesélte az egykori sportoló, majd hozzátette, legközelebb októberben megy CT-vizsgálatra, akkor állapítják meg, milyen most az állapota.