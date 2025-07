Visszatért a Sandman – A 2. évad első fele már letarolta a Netflixet, és hamarosan jön a végső álom

Valahol az ébrenlét és az álom határán, a Netflixen újra megnyílt az Álom Birodalma és vele együtt visszatért a Sandman: Az álmok fejedelme is. Az epikus képregényadaptáció második évadának első fele - igen, most már évadok sincsenek rendesen, csak félálomban - július elején robbant be és ezzel kezdetét vette a nagy finálé... legalábbis a fele.

Sandman: Az álmok fejedelme több év kihagyás után visszatért és letarolt mindent.

Forrás: IMDb

Az álom vége közeleg – Itt a Sandman sorozatzárójának első fele

Ha eddig kimaradt volna: a Sandman Neil Gaiman kultikus DC-képregénye alapján készült és az a fajta sorozat, amit vagy azonnal megszeretsz, vagy még három rész után is azon gondolkozol, hogy miért beszél egy holló és miért hord valaki évszázadokon át egy fekete kabátot. A válasz egyébként nagyon egyszerű, mert Morpheus, az Álomok Ura (Tom Sturridge), nem csupán egy gotikus modell, hanem az Álomvilág egyik halhatatlan entitása és valahol félúton van egy Shakespeare-hős és egy menő filozófia tanár között.

FIGYELEM, A TOVÁBBI RÉSZEK SPOILERT TARTALMAZHATNAK!

Az első évadban tanúi lehettünk Morpheus kiszabadulásának évszázados fogságából, visszaszerzett varázstárgyainak - igen, volt köztük egy zsák homok is - , és azzal is szembesülnie kellett, hogy míg ő a homokórával játszott, addig a világ... hát, eléggé megváltozott.

A második évad első fele most hat új epizóddal folytatja az álomszövést. És bár az epizódcímek már önmagukban is elég rejtélyesek, a tartalom sem kevésbé álomszerű. Itt már tényleg elszabadul minden: politikai játszmák az Örökök között, szívfacsaró szerelmi szálak, családi viszályok és egyre komolyabb kérdések a hatalomról, halandóságról, valamint az álmok igazi súlyáról.

Kik tértek vissza és kik jöhetnek még?

Tom Sturridge (Morpheus) továbbra is olyan átszellemült, mintha két éve meditálna egy sötét pincében és most először látna napfényt. Mellette ismét feltűnik Kirby Howell-Baptiste, mint Halál, aki a legkedvesebb halálosztó a képernyőn, míg Mason Alexander Park (Vágy) új szintre emeli a manipulatív eleganciát. A háttérben pedig ott feszül az összes Örök: Végzet, Rémület, Kétségbeesés és a többiek – egy igazi, diszfunkcionális család, amiről még a görög istenek is jegyzetelnének.