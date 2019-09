Gáspár Evelin orvoshoz fordult panaszaival, és kiderült, hogy a koplalással komoly károkat okozott szervezetében.

Gáspár Evelin sokáig nem törődött panaszaival, de végül mégis orvoshoz fordult. Kiderült, mi a baj, és elsőre sokkolta, hogy ha így folytatja, nagyon rosszul járhat. Most mindent megtesz azért, hogy ne következzen be nagyobb probléma.