Bárkivel megesik, hogy néhány estét álmatlanul forgolódva tölt, és már ez a pár alkalom is komoly hatással van a teljesítőképességünkre, de a koncentrációnkat is befolyásolja, és az egész hangulatunkra rányomja a bélyegét. Ha ennél több estét töltünk ébren, az agyi funkcióink sem fognak megfelelően működni, nem jutnak eszünkbe szavak, ingerültek és türelmetlenek leszünk.

Az alváshiány következménye jóval súlyosabb pusztán annál, hogy álmosak leszünk, hiszen hosszútávon az emberi kapcsolatainkra és a testi egészségünkre is károsan hat. A hosszú ideje fennálló álmatlanság mindenképpen orvosi segítséget igényel, okozhatja idegrendszeri vagy belgyógyászati probléma, de az esetek nagy részében lelki okai is lehetnek, amely egy ördögi körhöz vezet: az alváshiány ugyanis fokozza a stresszt és az érzelmi labilitást.



StresszA tartós stressz az ember teljes figyelmét leköti, olyan állapot, amely miatt képtelenség más hétköznapi tevékenységek maradéktalan ellátása. Míg a napközbeni rutinfeladatok valamennyire elterelhetik az ember figyelmét a stresszt okozó tényezőről, este, az ágyban már nincs előle menekvés. A nyugtalanság azonban lehetetlenné teszi a kiadós és pihentető alvást, amellyel egy lefelé menő spirálba kerülhetünk.



DepresszióA depressziós állapot lehangoltsággal, levertséggel jár, az élet élvezetére való képtelenséggel, és az érdeklődés beszűkülésével. Kialakulását számos dolog előidézheti, és mindenképpen orvosi segítséget igényel, hiszen súlyos testi és lelki tünetekkel jár. Az egyik ilyen gyakran előforduló panasz az alvászavar, ami csak még mélyebbre taszítja a betegségben szenvedőt.

BűntudatRengeteg olyan lelkiállapot van, amely nem hagyja nyugodni az embert. Az egyik ilyen a bűntudat, ez a mardosó érzés rendszerint hullámokban tör rá az emberre, talán egy-két órára feledni is tudja, de éjszaka teret nyer. A feldolgozatlan és megoldatlan bűntudat képtelenné tesz az élet élvezetére, a koncentrációnkat is negatívan befolyásolja, és az egészségünket is veszélyezteti, hiszen aludni is képtelenek vagyunk a lelkiismeret-furdalás miatt.



FélelemA szorongás és a félelem ébren tartja az embert, nyugtalan állapot, amely miatt lehetetlen olyan stádiumba kerülni, ami pihentető alváshoz vezet. A félelem forrásai különbözőek lehetnek, de ha rajtunk kívül álló tényezők miatt alakult ki, még nehezebb vele leszámolni. Már az átmeneti szorongás is súlyos következményekkel jár, hiszen alvás nélkül a fizikai és lelkiállapotunk is romlik, de a kóros állapot ennél is komolyabb veszélyekkel fenyeget, ami mindenképpen orvosi segítséget igényel.

Az alváshiányt nem szabad félvállról venni, hiszen a pihenés alapvető biológiai szükséglet, ami fontos az egészségünk fenntartásához. Az egyszer kimaradt alvást nem lehet később pótolni, pedig a szervezetünk regenerálódásához elengedhetetlen az a 7-9 óra, amit ezzel töltünk. Már egyetlen kimaradt alvás súlyos biokémiai elváltozásokat okoz, a szervezetünk minden sejtjére negatív hatással van. Az alvás tehát nem lustaság, hanem éppen olyan szükséglet, mint az evés, ha megvonjuk magunktól, megbetegítjük a testünket és a lelkünket is.